Gazimağusa'da uyuşturucu, tabanca, şarjör ve mermi...

Gazimağusa’da, evinde ve aracında uyuşturucu, tabanca ve şarjör bulunan bir kişi; Güzelyurt'ta ise aracında uyuşturucu saptanan bir kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, Gazimağusa'da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından dün İ.K.’nin (E-31) ev ve aracında yapılan aramalarda, yaklaşık 2 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ve tabanca, şarjör ile 5 canlı mermi tespit edilerek emare olarak alındığını belirtti.

İ.K. tutuklandı.

Diğer polisiye haberler:

-Park halindeki araçta şüpheli görülen kişi uyuşturucudan tutuklandı

Öte yandan Güzelyurt’ta, Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri dün devriye sırada, yol kenarında park halindeki bir van aracın içinde şüpheli görülen E.T.’nin (E-29) üzerinde ve aracında arama yaptı.

Aramada, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 3 kağıt parçası ve içerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan sigara izmariti ile tütün kalıntıları tespit edilerek emare olarak alındı. E.T. tutuklandı.

-Girne bölgesinde marketlerde gümrüksüz et tespit edildi

Girne ve Alsancak’ta faaliyet gösteren iki ayrı markette dün polis, Gümrük ve Rüsumat Dairesi ile Veteriner Dairesi ekipleri tarafından eş zamanlı ortak gerçekleştirilen operasyon kapsamında, marketlerin soğuk hava deposunda yapılan kontrolde, gümrüğe beyan edilmemiş toplam 1987,7 kilogram dana eti ile 67,1 kilogram kuzu etinin kanunsuz olarak tasarruf edildiği saptanarak emare alındı.

Yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen E.D.(E-38), M.S.H.(E-31) ve M.K.E.(E-31) tespit edilerek tutuklandı.

-Zümrütköy’de kasti hasar ve mülke tecavüz

Zümrütköy’de S.K.’nin (E-38) dün bir şahsa ait etrafı tellerle çevrili binanın bahçe kapısında takılı asma kilidi kasten kırdıktan sonra, sorumluluğundaki küçükbaş hayvanları bahçe içerisine izinsiz koyup hayvanları otlattığı tespit edilerek, aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-KKTC’de ikamet izinsiz bulunan 5 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı

Ülke genelinde polis tarafından dün yapılan kontrol ve denetimlerde, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen beş kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

-Ardahan’da ambar yangını eve sirayet etti

Ardahan’da, bir şahsa ait evin yanında bulunan ahşap ve trapez saçtan üretilmiş ambarda, muhtemelen elektrik kablolarının kısa devre yapması sonucu dün yangın çıktı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ambar ve içindeki muhtelif beyaz eşya ile tarım makineleri, iki şilte, beş torba gübre, 50 arı kovanı, üç mutfak ve bir piknik tüpü, tamamen yanarak zarar görürken, yangının eve sirayet etmesi sonucu mutfak ve yatak odasında bulunan beyaz eşya ile mobilyalar, kapı ile pencereler yanarak zarar görürken, çıkan duman ve ısıdan dolayı evin tüm duvarları islendi.

-Lefkoşa’da trafik azası… Bir kişi yaralandı, alkollü sürücü tutuklandı

Lefkoşa surlariçinde iki araç çarpıştı, bir kişi yaralanırken alkollü olduğu belirlenen araç sürücülerinden biri tutuklandı.

Kaza dün, Sarayönü Sokak'ta Muhammed Karadurak'ın (E-29) JR 442 plakalı araçla güneye doğru seyrettiği sırada yolun sonundaki Tanzimat Sokağa geldiğinde, ana yolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce sokağa giriş yaptığı esnada meydana geldi. Karadurak'ın aracı, Haşmet Gürkan Sokak'ta kuzey istikametine doğru 267 miligram alkollü içki tesiri altında seyreden Talat Tanca (E-31) yönetimindeki PJ 235 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu iki araç çarpıştı.

Kazada yaralanan JR 442 plakalı araçtaki yolcu Derya Karadurak (K-24), kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Acil Serviste müşahede altına alındı.

PJ 235 plakalı araç sürücüsü Talat Tanca tutuklandı.