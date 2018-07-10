Gazimağusa'da uyuşturucudan 1 tutuklu

Gazimağusa’da dün saat 18:00 sıralarında, şüpheli görülen 33 yaşındak, M. A. kullanımında bulunan araç içerisinde yapılan aramada sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 20 miligram madde bulunarak emare olarak alındı. M. A. tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

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SAHTEKARLIKLA PARA TEMİNİ

01.07.2018 tarihinde, Gemikonağı’nda, R.Ş. (E-27), Hasan ALTINTAŞ’a iki daireyi kendisine ait olduğunu beyan ederek dolandırmak kastı ile iki kişiden sahtekarlıkla toplam 12,000 TL para temin etmiştir. Adı edilen tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.