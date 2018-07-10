Gazimağusa'da uyuşturucudan 1 tutuklu
10/07/2018
Gazimağusa’da dün saat 18:00 sıralarında, şüpheli görülen 33 yaşındak, M. A. kullanımında bulunan araç içerisinde yapılan aramada sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 20 miligram madde bulunarak emare olarak alındı. M. A. tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.
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SAHTEKARLIKLA PARA TEMİNİ
01.07.2018 tarihinde, Gemikonağı’nda, R.Ş. (E-27), Hasan ALTINTAŞ’a iki daireyi kendisine ait olduğunu beyan ederek dolandırmak kastı ile iki kişiden sahtekarlıkla toplam 12,000 TL para temin etmiştir. Adı edilen tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
YANGIN
09.07.2018 tarihinde, saat 11:15 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren Les Ambassadeurs Hotelin batı kısmındaki Marina bölümde yapımı devam eden ahşap evlerin tavan kısmında kullanılmak için muhafaza edilen 22 adet balya henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yanmıştır. Yangın çalışanlar ve itfaiye ekipleri tarafından tamamen söndürülmüştür. Soruşturma devam etmektedir.