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Gazimağusa'da uyuşturucudan 1 tutuklu

Gazimağusa'da uyuşturucudan bir kişi tutuklandı

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02/06/2018

Gazimağusa'da uyuşturucudan 1 tutuklu
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Gazimağusa’da  dün saat 20.30 sıralarında, 34 yaşındaki H.H.H.’nin üzerinde ve aracında polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık üç gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve dört adet yarım içilmiş içlerinde tütünle karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan sigara bulunarak emare olarak alındı. H.H.H. tutuklandı. Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor

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TAGS: uyuşturucu, mağusa, haber, kıbrıs
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