Gazimağusa'da Uyuşturucudan 3 Kişi Tutuklandı

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16/12/2021

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Gazimağusa'da Uyuşturucudan 3 Kişi Tutuklandı

Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda M.D.’nin (E-23) kalmakta olduğu ikametgahında yapılan aramada; yaklaşık 8 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir öğütücü ile bir hassas terazi, uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 17 bin TL ve 30 Euro nakit para ele geçirildi.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Ö.O.’nun (E-21) kullanımında bulunan araçta yapılan aramada ise yaklaşık yarım gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde  bulunarak emare olarak alındı.

Dün 19.00 sıralarında, meydana gelen olay sonrası bahse konu şahıslar ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan T.M.G.(K-18) tutuklandı.

16/12/2021 16:16
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TAGS: Gazimağusa, Uyuşturucu, kktc
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