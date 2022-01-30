Gazimağusa’da uyuşturucudan iki tutuklama

Gazimağusa’da iki kişi uyuşturucu madde tasarrufu suçundan tutuklandı.

Polis bültenine göre, dün 18.00 sıralarında Gazimağusa'da Aşık Veysel Sokak’ta yürüyen A.M.A.A’nın (E-28) şüpheli hareketleri üzerine Polis Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri üzerinde arama yaptı.

Aramada, tasarrufunda yaklaşık 15 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alınan A.M.A.A tutuklandı

Öte yandan yine Gazimağusa’da dün saat 16.00 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 22 yaşındaki erkek A.A.’nın üzerinde 9 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

A.A. tutuklandı, bulunan madde emare alındı.

Polisin her iki olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Bu habere tepkiniz:



30/01/2022 10:30