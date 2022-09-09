Gazimağusa'da uyuşturucudan iki tutuklama

Gazimağusa’da dün G.T’nin (E-34) kaldığı ikametgaha, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin arama yapmak üzere geldiğini fark etmesi üzerine, saksı içerisinde ekili bir kök Hint keneviri türü uyuşturucu içerdiğine inanılan bitkiyi söküp pencereden dışarı attığı tespit edildi.

Ardından polisin söz konusu ikametgahta yaptığı aramada, kurumaya bırakılmış yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan bitki yaprakları bulunarak emare olarak alındı. G.T. tutuklandı.

Yine dün Gazimağusa’da, S.Ö’nün (E-39) kaldığı ikametgahta, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı aramada, toplam üç kök Hint keneviri türü uyuşturucu içerdiğine inanılan bitki bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Bu habere tepkiniz:



09/09/2022 16:22