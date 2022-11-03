Gazimağusa'da vahim zarar ve ciddi darp…

Gazimağusa’da çıkan kavgada, Ali Ahmad Nour Eddine ve Ali Taher’i ciddi şekilde darp eden kişiler tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 30 Ekim’de saat 23.30 sıralarında, Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı’nda yaşanan tartışmada M.A. (E-22) ve Z.T.A.M. (E-20); Ali Ahmad NOUR Eddine (E-19) ve Ali Taher’i (E-19) ciddi bir şekilde darp etti. Çene kemiği kırılan Ali Ahmad Nour Eddine, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınırken, bahse konu kişiler tutuklandı.

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03/11/2022 11:43