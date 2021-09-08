Gazimağusa’da Velespeed İstasyonları 100 Bisikletle Faaliyete Başladı

Gazimağusa Belediyesi’nin Yapım İnşaat Şirketi ile yaptığı sözleşmeyle Gazimağusa’nın 7 noktasına kurulan Bisiklet Paylaşım Sistemi Velespeed İstasyonları 100 bisikletle faaliyete başladı.

Belediye açıklamasına göre, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ile Yapım İnşaat Şirketi Direktörü Ceren Ahmet Köse Gazimağusa Belediyesinde düzenledikleri basın toplantısıyla Gazimağusa’da Velespeed Bisiklet İstasyonlarının faaliyete başladığını duyurdu.

Bisikletlerin saatlik sürüş ücreti 5,99 TL, aylık ücreti 50 TL, fleksi isimli 500 dakikalık sürüş ücreti 57 TL, yıllık sürüş ücreti ise 469.99 TL olarak belirlendi.

İstasyonlarda bulunan online işlemlerden kredi kartıyla ödeme yapılabilirken, ödemeyi nakit yapmak isteyenler için önümüzdeki günlerde MGA Sakarya Veznesinden depozitolu ödeme imkanı sunulacak.

Ayrıca PBSC isimli uygulama indirilerek istasyonların konumu görülebilecek.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Gazimağusa Belediyesi ile Yapım İnşaat Şirketi arasında bisiklet paylaşım sistemi kurumuyla ilgili Mart 2021’de Mart 2023 tarihine kadar sürecek olan sözleşme imzaladıklarını, teknik çalışmaların tamamlandığını ve faaliyete başlandığını söyledi.

Arter Gazimağusa’ya 7 noktada kurulan istasyonlarda toplam 100 adet bisikletin olacağını ifade ederek, amaçlarının hem çevre dostu bir ulaşım imkanı sunmak hem de turizm ve öğrenci kentinde bisiklet kullanımını teşvike etmek olduğunu kaydetti.

İstasyonlar, DAÜ Salamis Yolu giriş kapısı, Cofemania karşısı, MGA Sakarya Tesisi, Anıt Çember, Othello Parkı ve Kapalı Maraş girişinde olacak.

Bisikletlerin kredi kartıyla kiralanabileceğini ve alınan bisikletin başka bir istasyona bırakılabileceğini ifade eden Başkan İsmail Arter, pandemiden dolayı projeye 3 aylık gecikmeyle başladıklarını, kaldırımlar ve yolların yapımında bisiklet yollarına uygun olarak yapılması gerektiğini, çalışmaları bu şekilde yürüttüklerini söyledi.

Yapım İnşaat Şirketi Direktörü Ceren Ahmet Köse ise, uzun uğraşlar sonucunda bu noktaya geldiklerini, Lefkoşa’da yaptıkları projede olduğu gibi Gazimağusa’da da öğrenciler turistler ve halkın hayatına dokunmak maçında olduklarını kaydetti.

Köse, Hendek’te daha önce de olan istasyonun çok kullanılan bir istasyon olduğunu, diğer istasyonların da sadece öğrenci ve turistlerin değil halkın da kullandığı alternatif bir ulaşım yöntemi olmasını istedi.

Daha fazla istasyonun olacağı daha geniş bir ulaşım sistemine dönüşmesini istedikleri sistemde kullanılacak bisikletlerin Londra, Barselona, New York’ta kullanılan bisikletlerin aynısı olduğunu, söyleyen Köse, kalite sorunu olmayacağını, herhangi bir sorunu çözebileceklerini, hiçbir sorunla karşılaşmayacaklarını söyledi.

Köse, sistemin kullanımının yüzde 99.5 online olacağını, gece saat 2’den sabah saat 5’e kadar istenilen saat ulaşım sitemine ulaşılacağını da kaydetti.

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08/09/2021 15:40