Gazimağusa’da yangın…

Gazimağusa’da ambar olarak kullanılan bir evin oturma odasında çıkan yangında, koltuklar ve muhtelif eşyalar yandı.

ads ads ads ads
16/09/2024

ads
Gazimağusa’da yangın…

Gazimağusa’da ambar olarak kullanılan bir evin oturma odasında çıkan yangında, koltuklar ve muhtelif eşyalar yandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 17.00 sıralarında,  Antalyalılar Caddesi'nde bulunan evin oturma odasında henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

16/09/2024 15:05
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Gazimağusa, yangım
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.