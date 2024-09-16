Gazimağusa’da yangın…

Gazimağusa’da ambar olarak kullanılan bir evin oturma odasında çıkan yangında, koltuklar ve muhtelif eşyalar yandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 17.00 sıralarında, Antalyalılar Caddesi'nde bulunan evin oturma odasında henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.