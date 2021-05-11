Gazimağusa’da yangın…

Gazimağusa- Lefkoşa eski yolunun Tuzla kavşağında bugün saat 16.00 sıralarında henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, yangın sonucu yaklaşık 30 dönümlük arazi içerisinde bulunan kuru otlar, sazlıklar, 20 akasya ağacı ile Cevdet Yenaralı'ya ait yarım dönümlük arazi içerisindeki kuru otlar ile aynı şahsa ait bir konteyner yandı.

Yangına polis itfaiye ve Sivil Savunma ekiplerinin yanı sıra çevre halkı müdahale etti. Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

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11/05/2021 19:37