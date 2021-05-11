Gazimağusa’da yangın…

ads ads ads ads
11/05/2021

ads
ads
ads
Gazimağusa’da yangın…

Gazimağusa- Lefkoşa eski yolunun Tuzla kavşağında bugün saat 16.00 sıralarında henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, yangın sonucu yaklaşık 30 dönümlük arazi içerisinde bulunan kuru otlar, sazlıklar, 20 akasya ağacı ile Cevdet Yenaralı'ya ait yarım dönümlük arazi içerisindeki kuru otlar ile aynı şahsa ait bir konteyner yandı.

Yangına polis itfaiye ve Sivil Savunma ekiplerinin yanı sıra çevre halkı müdahale etti. Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

11/05/2021 19:37
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: Gazimağusa’da yangın…, haberkibris, kıbrıs,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.