Gazimağusa’da Yangın Paniği!

Gazimağusa’da faaliyet gösteren İlarma süpermarket'tin depa kısmanda yangın meydana geldi. Yangında dumandan etkilenen 5 kişi kontrol amaçlı Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre Yangın bu sabah saat 09.30 sıralarında, Gazimağusa’da faaliyet gösteren İlarma süpermarketin arka kısmında, içerisinde muhtelif temizlik malzemeleri, tuvalet kağıtları, çocuk bezi vb malların bulunduğu depo olarak kullanılan konteynerde kaynak ve spiral makinesi ile çalışma yapıldığı sırada muhtemelen atılan kıvılcım sonucu yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın neticesinde konteyner içerisindeki mallar hasar görerek kullanılmaz hale geldi. Dumandan etkilenen 5 kişi kontrol amaçlı Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili polisin soruşturması sürüyor.

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23/01/2021 11:08