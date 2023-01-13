Gazimağusa’da yangına sebep olan şahıs tutuklandı

Gazimağusa’da, M.B.I. (E-28) yanmakta olan şömine içerisine gerekli emniyet tedbirlerini almadan bidon içerisindeki benzini dökmeye çalıştığı esnada benzin bidonunun tutuşması sonucu yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çıkan yangın sonucu ikametgah içerisinde bulunan; koltuk takımı, televizyon ve ünitesi, klima, derin dondurucu, buzdolabı, bulaşık makinesi, mikrodalga, fırın, ocak, aspiratör, elektrikli kahve makinesi, tost makinesi, 2 adet alüminyum sürme kapı, mutfak dolapları, oturma odası ile mutfak odasının perdeleri yandı. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

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13/01/2023 10:15