Gazimağusa'da yarın Kansere Karşı Farkındalık Sempozyumu düzenleniyor

Gazimağusa’da “Kansere Karşı Farkındalık Sempozyumu” düzenleniyor.

Sağlık Bakanlığı, Gazimağusa Belediyesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi iş birliğiyle Kanser Haftası dolayısıyla düzenlenecek sempozyum, yarın saat 16.00'da Gazimağusa MAGEM'de yer alacak.

Sempozyumda, “Kanserde Farkındalık”, “Kan Kanserinde Farkındalık”, “Meme Kanserinde Farkındalık”, “Rahim Ağzı Kanserinde Farkındalık”, “Kanser Hastalarında İyilik Hali”, “Kanserden Korunmada Beslenme” konularına değinilecek.

Sempozyumda, açılış konuşmalarının ardından DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekranı Prof. Dr. Nahide Gökçora "Kanserde farkındalık"; Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nden Hematoloji Uzmanı Uzm. Dr. Dilek Tonguz Yazman "Kan kanserinde farkındalık"; Gazimağusa Devlet Hastanesi'nden Genel Cerrah Op. Dr. Simay Dal Çavuşoğlu "Meme kanserinde farkındalık, Gazimağusa Devlet Hastanesi'nden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Şerife Göksu "Rahim ağzı kanserinde farkındalık"; Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nden Uzman Psikolog Naife Sevdalı "Kanser hastalarında iyilik hali" ve DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi'nden Yrd. Doç. Dr. Gözde Okburan da

"Kanserden korunmadan beslenme" konularında konuşacak.

Sempozyum soru cevap bölümüyle tamamlanacak.

Bu habere tepkiniz:



05/04/2023 13:24