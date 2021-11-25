Gazimağusa’da yasa dışı bahis ve kumar sitelerine canlı destek veren 3 kişi tutuklandı

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25/11/2021

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Gazimağusa’da yasa dışı bahis ve kumar sitelerine canlı destek veren 3 kişi tutuklandı

Gazimağusa’da üç kişi, yasa dışı bahis ve kumar oynatan internet sitelerine canlı destek (call center) hizmeti verme suçuyla tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’nın “Beden Eğitimi ve Spor Yasası ile Şans Oyunları Yasası’na aykırı harekette bulunma” başlığıyla yaptığı açıklamaya göre, Polis Mali Suçlularla Mücadele Şube Amirliği tarafından iki ayrı adrese operasyon gerçekleştirildi.

Yasa dışı bahis ve kumar oynatan internet sitelerine canlı destek (call center) hizmeti verdiği tespit edilen E.K. (K-24), E.A. (E-30) ve F.G.A. (K-23) tutuklandı.

Ayrıca 3 dizüstü bilgisayar,  4 cep telefonu, 2 sabit hat telefonu, bir otomobil ile 52 bin 800 TL ve 40 Euro nakit paraya el kondu.

Polisin konuyla ilgili soruşturması devam ediyor.

 

25/11/2021 19:29
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TAGS: Gazimağusa’da yasa dışı bahis ve kumar sitelerine canlı destek veren 3 kişi tutuklandı
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