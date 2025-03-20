Gazimağusa'da yayaya çarpan sürücü tutuklandı

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20/03/2025

Gazimağusa'da yayaya çarpan sürücü tutuklandı

 Gazimağusa’da, dün, koşarak yolu karşıya geçmeye çalışan 59 yaşındaki Gulkamar Bayramoğlu, bir aracın çarpması sonucu yaralandı, sürücü ise tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, saat 15.00 sıralarında meydana gelen kazada, Abdurrahman Karaca (E-22) yönetimindeki UA 549 plakalı araçla seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan Gulkamar Bayramoğlu’na çarptı.

Kazada yaralanan yaya, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde bel kemiğinde kırık teşhisiyle yapılan tedavisinin ardından Nöroloji Servisi’nde müşahede altına alındı.

Araç sürücüsü Abdurrahman Karaca tutuklanırken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi

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TAGS: haber, kıbrıs
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