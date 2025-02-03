Gazimağusa’da yenileme çalışmaları nedeni ile bazı spor tesisleri hizmet veremeyecek

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03/02/2025

Gazimağusa’da yenileme çalışmaları nedeni ile bazı spor tesisleri hizmet veremeyecek

 Gazimağusa Belediyesi’nin spor tesislerini yenileme çalışmaları dolayısıyla bazı tesislerin kullanıma kapatıldığı duyuruldu.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Sakarya’da bulunan MAGEM tesislerinde yer alan iki tenis sahası, bir voleybol sahası, iki halı saha ve Kent Park’ta bulunan bir basketbol sahası çalışmalar nedeniyle halkın kullanımına kapatıldı.

Yapılacak çalışmalarla, sahaların daha fonksiyonel hale getirilerek farklı spor branşlarının aynı alanlarda yapılabilmesine olanak tanınacağı, halı sahaların, güncel ve kaliteli malzemelerle yenilenerek daha modern ve kullanışlı hale getirileceği ifade edildi.

Açıklamada, tenis sahalarının zemin düzenlemeleri ile de daha verimli bir kullanım sağlanması ve yeniden halkın kullanımına açılmasının hedeflendiği kaydedildi.

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TAGS: Gazimağusa, yenileme çalışmaları
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