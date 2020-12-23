Gazimağusa’da yerel bulaşın önü kesildi!
23/12/2020
Haber Kıbrıs-Özel
Gazimağusa’da ciddi paniğe neden olan yerel vaka artışı, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nin başarılı çalışmasıyla durduruldu.
Gazimağusa’da bugün EKOR’da çıkan vakaların temaslısı 3 yeni vaka kaydedildi. Yeni çıkan vakaların temaslıları ise karantinaya alındı. Haber Kıbrıs’a konuşan sağlık görevlileri Gazimağusa’da yerel vaka yayılmasının önünün kesildiğine dikkat çekti.
Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin Sağlık Bakanlığı kaynaklarından elde ettiği bilgilere göre Gazimağusa’da bugün 900 test yapıldı.
Gazimağusa’da vaka patlaması yaşanan EKOR kaynaklı ise 3 kişini Covid-19 testleri pozitif.
EKOR kaynaklı tespit edilen vakaların ise 10 temaslısı karantinada.
Gazimağusa’da tespit edilen toplam 13 yerel vaka var. Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde görevli sağlık çalışanlarının taraması devam edecek.