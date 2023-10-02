Gazimağusa'daki Eczanede Birçok Emare Tespit Edildi

ads ads ads ads
02/10/2023

ads
Gazimağusa'daki Eczanede Birçok Emare Tespit Edildi

Sahte reçete soruşturması kapsamında Gazimağusa'da Eczacı Olcay Özyay Faydalı ve eczacı kalfası Göken Özbeycan, çıkarıldıkları Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde ikişer gün daha ek tutukluluk kararı verildi.

Polis Genel Müdürlüğü Özel Soruşturma Amirliğinde  görev yapan polis çavuşu Mehmet Emin Doğan mahkemede verdiği şehadette, zanlıların ocak-ağustos 2023 döneminde  eczacının  sahibi olduğu ve işletmeciliğini yaptığı eczanede şu anda tutuklu olan bir doktor adına Sosyal Sigortalar reçetesi düzenleyerek, muayene edilmeyen, ilaç yazılmayan bir çok hasta adına reçete düzenleyerek Sosyal Sigortalar Dairesi'ne vermek suretiyle tedavüle sürüp sahtekarlıkla para temin ettiklerini ifade etti

Doğan, zanlı eczacının iş yerinde  29 Eylül tarihinde yapılan aramada meseleyle ilgili birçok emare tespit edildiğini, bilgisayar, ilaç küpürleri ve sigorta  reçetelerinin emare olarak  alındığını ifade ederek, zanlı eczacının aynı gün polise gelip  teslim olduğunu, mahkemeye çıkarılarak  soruşturma maksatlı 3 gün tutukluluk kararı alındığını ifade etti.

Doğan,  zanlı kalfanın da aynı tarihte mahkeme emriyle tutuklandığını, meseleyle bağlantısı olduğunun tespit edildiğini, aynı gün mahkemeye çıkarılarak 3 gün tutukluluk emri alındığını belirtti.

Doğan, zanlılar aleyhine tahkikatın devam ettiğini belirterek, 8 gün ek tutukluluk talep etti.

Savcı  Fırat Kızlltunçlar da, soruşturmanın devam ettiğini ve tahkikat memurunun süreye ihtiyacı olduğunu belirterek, tahkikat memurunun usulen 8 gün olarak talep ettiği  ek tutukluluk talebini 2 güne indirdi.

Zanlıların avukatı Burçin Sertbay da, Savcı Fırat Kızıltunç’un beyanına itirazı olmadığını, 8 gün talebinin 2 gün ile sınırlandırılması durumunda herhangi bir itirazları olmayacağını söyledi.

Yargıç Aysu Çakan Alakan da,  tahkikatın henüz tamamlanmadığını, zanlılar aleyhine soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlıların 2’şer gün daha poliste tutuklu  kalmaları emri verdi.

02/10/2023 12:27
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.