Gazimağusa'daki Eczanede Birçok Emare Tespit Edildi

Sahte reçete soruşturması kapsamında Gazimağusa'da Eczacı Olcay Özyay Faydalı ve eczacı kalfası Göken Özbeycan, çıkarıldıkları Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde ikişer gün daha ek tutukluluk kararı verildi.

Polis Genel Müdürlüğü Özel Soruşturma Amirliğinde görev yapan polis çavuşu Mehmet Emin Doğan mahkemede verdiği şehadette, zanlıların ocak-ağustos 2023 döneminde eczacının sahibi olduğu ve işletmeciliğini yaptığı eczanede şu anda tutuklu olan bir doktor adına Sosyal Sigortalar reçetesi düzenleyerek, muayene edilmeyen, ilaç yazılmayan bir çok hasta adına reçete düzenleyerek Sosyal Sigortalar Dairesi'ne vermek suretiyle tedavüle sürüp sahtekarlıkla para temin ettiklerini ifade etti

Doğan, zanlı eczacının iş yerinde 29 Eylül tarihinde yapılan aramada meseleyle ilgili birçok emare tespit edildiğini, bilgisayar, ilaç küpürleri ve sigorta reçetelerinin emare olarak alındığını ifade ederek, zanlı eczacının aynı gün polise gelip teslim olduğunu, mahkemeye çıkarılarak soruşturma maksatlı 3 gün tutukluluk kararı alındığını ifade etti.

Doğan, zanlı kalfanın da aynı tarihte mahkeme emriyle tutuklandığını, meseleyle bağlantısı olduğunun tespit edildiğini, aynı gün mahkemeye çıkarılarak 3 gün tutukluluk emri alındığını belirtti.

Doğan, zanlılar aleyhine tahkikatın devam ettiğini belirterek, 8 gün ek tutukluluk talep etti.

Savcı Fırat Kızlltunçlar da, soruşturmanın devam ettiğini ve tahkikat memurunun süreye ihtiyacı olduğunu belirterek, tahkikat memurunun usulen 8 gün olarak talep ettiği ek tutukluluk talebini 2 güne indirdi.

Zanlıların avukatı Burçin Sertbay da, Savcı Fırat Kızıltunç’un beyanına itirazı olmadığını, 8 gün talebinin 2 gün ile sınırlandırılması durumunda herhangi bir itirazları olmayacağını söyledi.

Yargıç Aysu Çakan Alakan da, tahkikatın henüz tamamlanmadığını, zanlılar aleyhine soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlıların 2’şer gün daha poliste tutuklu kalmaları emri verdi.