Gazimağusa’daki hırsızlık olayında bir kişi tutuklandı, bir kişi de aranıyor

Gazimağusa Küçük Sanayi Bölgesi’nde bir işyerinin dış cephe duvarında monteli güvenlik kamerasının sökülmesi, ardından da dükkânın açılarak içerden muhtelif eşyaların çalınması olayında zanlı olarak görülen bir kişi tutuklandı, bir diğer kişi ise aranıyor.

Polis açıklamasına göre, 31 Aralık’ta yaşanan olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturma neticesinde B.E (E-43) tutuklandı; B.Y (E-30) ise aranıyor.