Gazimağusa’daki ilkokul müdürleri Belediye Başkanı Uluçay’ı ziyaret etti

Gazimağusa Belediye sınırlarındaki 5 ilkokulun müdürü bugün Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’ı ziyaret ederek, Belediyenin okullara verdiği destek için teşekkür etti ve okulların sıkıntılarını aktardı.

Gazimağusa Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, GMB Başkanı Uluçay, okul müdürlerini başarılı çalışmalarından dolayı her zaman takdir ettiğini, belediye ile okulların iş birliğinin devam edeceğini, imkânlar dahilinde ellerinden gelen ne varsa eğitim için yapacaklarını ifade etti.



Belediyecilikte hem eğitim hem de diğer alanlarda sorumlulukları olup olmamasına bakmadan görev üstlenmeyi tercih ettiklerini belirten Uluçay, okulların ihtiyaçlarının en iyi şekilde giderilmesi gerektiğini kaydetti.

Belediyenin açıklamasına göre, Okul müdürleri ise, hem okullarda yapılan çalışmalar için teşekkür etmek hem de sıkıntıları aktarmak için ziyaret ettiklerini söyledikleri Başkan Uluçay’a görevinde başarı diledi.