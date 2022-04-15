Gazimağusa'daki sanayi bölgesinde yangın

Gazimağusa’da, 15.04.2022 tarihinde saat 00:05’de Büyük Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir oto garaj içerisinde, muhtemelen şarjda takılı bırakılan pillerinin aşırı ısınıp patlaması sonucu yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, iş yeri içerisinde bulunan 3 adet bilgisayar, muhtelif araç yedek parçaları, tamir aletleri, sandalyeler, kapılar ve bir araç tamamen, diğer bir araç ise kısmen yanmış olup, binanın tüm elektrik tesisatı ile taşıyıcı profil demirleri ısıdan zarar gördü. Soruşturma devam ediyor.

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15/04/2022 13:42