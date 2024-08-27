Gazimağusa’daki trafik kavgasında beş tutuklu

Gazimağusa’da dün saat 18.30 sıralarında trafik nedeniyle yaşanan tartışmaya dahil olan 5 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, tartışmada C.O.(E-26) ve A.O.’nun (E-21) bir taraf olup, karşı taraf olan O.D.(E-27) ve M.H.T.’ye (E-26) elleri ve ayakları ile, M.D.(E-25) ise ahşap sopa ile birbirlerine vurarak kavga ettiği, bağırarak çevreye rahatsızlık verdiği kaydedildi.

Olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.