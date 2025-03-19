Gazimağusa'da uyuşturucu 2 kişi tutuklandı

Gazimağusa'da, dün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyonda, kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçundan iki kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, saat 19.15’teki operasyonda A.T’nin (E-25) üzerinde ve evinde arama yapıldı.

Aramalarda; tasarrufunda yaklaşık 155 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğunu inanılan 2 adet hassas terazi, yaklaşık 40 gram ağırlığında MDMA türü uyuşturucu içerdiğine inanılan 108 adet hap ile uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 720 Amerikan Doları, 160 sterlin ve 120 euro nakit para bulundu.

Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen M.A.S.A.(E-29) tutuklandı.

Yürütülen ileri soruşturmada ise, Lefkoşa’da M.A.S.A’nın evinde yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık 170 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Polisin meseleyle ilgili soruşturması sürüyor.