Gazimağusa’nın bazı bölgeleriyle Dilekkaya’da yarın elektrik kesintisi olacak

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Gazimağusa’nın bazı bölgelerine ve Dilekkaya’ya 09.00-12.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun açıklamasına göre, kesintiden, Gazimağusa’da Beşevler, 2.5 mil yolu Akyar sınır kapısına kadar, Ece Un Fabrikası, Patates Ambarları, Boru Fabrikası, Çanakkale, Unifin Sitesi, Ayluga, Küçük Sanayi Elektrik Kurumu ambarları bölgesi, yıkık kilise bölgesi ile Dilekkaya köyü etkilenecek.