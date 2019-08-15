Gazimağusa’nın kurtuluşunun 45.yıldönümü törenlerle kutlandı.

Gün dolayısıyla ilk tören Zafer Anıtı’nda gerçekleştirildi ve burada Anıt’a çelenkler sunuldu, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde Bayraklar göndere çekildi..

İkinci tören ise, İsmet İnönü Bulvarında düzenlendi.

Buradaki tören Kaymakam, Komutan ve Belediye Başkanının ; birliklerin ve halkın bayramını kutlamasıyla başladı ardından Saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde burada da Bayraklar göndere çekildi.

Törende daha sonra günün anlam ve önemine hitaben ilk konuşmayı Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter yaptı.

Arter anma ve kutlama merasimlerinin bir yanıyla geçmişi hatırlamaya bir yanıyla da geleceği şekillendirmeye bir vesile olduğunu belirterek, bağımsızlığın sürdürülmesi için ve başımız dik yaşanılabilmesinin 45 yıl önceyi anlamakta mümkün olabileceğini kaydetti.

İsmail Arter Gazimağusa’nın kurtuluşunun Kıbrıslı Türklerin varoluş mücadelesinin kutsal noktası olduğunu belirterek, bugünün bir diriliş Bayramı olduğunu ifade etti.

Bugünün geçmişle geleceğin tanışma günü olduğunu dile getiren Arter, tarihin bir milleti dirilten en önemli ilham kaynağı olduğunu kaydetti ve 15 Ağustos’un geçmişin aynasından bakınca em önemli gümlerden olduğunu söyledi.

Arter Kıbrıs Türk halkının kendi devletinin sınırları içinde , TC’nin etkin be fiili garantisi altında müreffeh bir kader birliği içinde yaşayacağını vurguladı .

Doğu Akdeniz Doğa Koleji öğrencilerinden Özgü Gıral’ ın 15 Ağustos adlı Şiiri okumasının ardından ise, 4. Alay Komutanlığından Teğmen Kadir Akkuş bir konuşma yaptı.

Akkuş konuşmasında Kıbrıs Türklerinin bu topraklarda misafir olmadığını, 448 yıldır bu toprakların gerçek sahipleri olduğunu vurgulayarak, 45 yıl önce Gazimağusa Surlarına hapsolmuş Kıbrıs Türklerinin canlarını kanlarını feda ederek bu toprakların gerçek sahiplerinin kim olduğunu tüm dünyaya gösterdiklerini belirtti.

Teğmen Akkuş tarihini bilmeyen milletlerin Yok olmaya mahkum olduklarını söyleyerek ” Bizler geçmişten dersinizi aldık, bugün her zamankinden daha hazır ve daha güçlüyüz” diyerek bağımsızlık ve özgürlük uğruna Çan’larını feda eden şehitleri rahmetle andı ve ” Söz veriyoruz ki Kıbrıs’taki Türk varlığını ilelebet koroyacak ve Aziz şehitlerimizin açtığı bu aydınlık yoldan asla ayrılmayacağız ‘ dedi.

Törende daha sonra Mormenekşe Çağdaş Halk dansları topluluğu folklor gösterisi sergiledi.

Tören resmî geçitle sona erdi.