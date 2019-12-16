Gazimağusa’ya yeni soluk: Cortado Espresso Bar

Cortado Espresso Bar, Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde hizmet vermeye başladı. Kaliteli kahveyi müşterileri ile buluşturmak için yola çıkan Cortado Espresso Bar’ın işletmeciliğini Fatih Savaş Akay ve Aygün Aksan yapıyor.

Salamis yolu üzerinde Ağaoğlu Aparmanı’nın altında hizmet veren Cortado Espresso Bar sağlıklı yaşamı desteklemek için organik ürünler kullanıyor.

Öte yandan Cortado Espresso Bar işletmeleri örnek bir davranış sergileyerek kazançlarının belirli bir kısmını hayır kurumlarına bağışlayacak.

16/12/2019 19:39