“Gazimağusa’yı Çok Sevmek” konulu fotoğraflama etkinliği ve sergi düzenleniyor

Antik Mağusa Vakfı, “Gazimağusa’yı Çok Sevmek” konulu fotoğraflama etkinliği ve sergi düzenliyor. Projeye son başvuru tarihi 12 Aralık…

Antik Mağusa Vakfı Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay tarafından yapılan açıklamaya göre, projeyle, 15-35 yaş aralığında belirlenecek 20 kişinin Gazimağusa’yı kendi vizyonları doğrultusunda fotoğraflaması planlanıyor.

Projeye katılmak isteyen kişilerin, daha önceden çektiği fotoğraflardan en fazla 3 tanesini 0548 853 9132 numaralı telefona whatsapp aracılığıyla göndermesi gerekiyor.

Cep telefonu kamerasının kullanılabileceği projede, jüri tarafından yapılacak seçimle belirlenecek 100 fotoğraflık sergi 6 ilçede halkla buluşturulacak.

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05/12/2022 16:51