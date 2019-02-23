Gazioğlu oybirliği ile Tenis Federasyonu Başkanı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu Başkanlığına Hasan Gazioğlu getirildi. Bugün gerçekleştirilen genel kurulda üyelerin oy birliği ile başkan seçilen Gazioğlu, sosyal medyadan teşekkür mesajı yayınladı. Gazioğlu’nun mesajı şöyle:

Hayatım boyunca bir parçası olmaktan gurur duyduğum, sırasıyla sporcu, antrenör, kulüp yöneticisi ve son iki yılda da Federasyon Yöneticisi olarak hizmet verdiğim Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu’nun bugun gerçekleşen olağan genel kurulunda, genel kurul üyelerimizin oybirliğiyle başkan seçildim.

Yeni dönemde değerli başkanım Ragıb Ratib’den aldığım bayrağı daha iyi noktalara taşımak için çalışacak olmanın heyecanı ve mutluluğu içindeyim.

Kuzey Kıbrıs Tenisinin ihtiyaç duyduğu yenilikleri , ekibimle birlikte, imkanlarımız dahilinde, camiamızın ortak vizyonuyla yapmaya çalışacağız. Camiamızı daha büyük başarılara taşımak için kulüplerimize, antrenörlerimize , sporcularımıza ve çocuklarını tenis sevdası peşinde yalnız bırakmayan ailelere karşı sorumluluklarımızın farkında olduğumuzu belirtmek isterim.

Yeni yönetimde bulunacak arkadaşlarımla birlikte , hem yurtiçi hem de yurtdışında, başarının artacağı bir sistemi kurmak ve daha sonraki yönetimlere bizim bulduğumuz noktadan daha iyi bir noktada bayrağımızı teslim etmek için var gücümüzle çalışacağız.

Ülke gençliğimizin sporun içine çekilmesi noktasında tenis adına yapılması gerekenleri ivedilikle yapıp, çocuklarımızın ve gençlerimizin daha fazla nasıl spora kazandırabileceğimizin yollarını arayacağız. Tenisin daha küçük yaşlarda eğitim sistemimizin içinde yer bulması için mücadele edeceğiz.

Bu yolda beni yalnız bırakmayan ekip arkadaslarıma ve bu göreve aday olduğumuz andan itibaren verdiği desteklerden ötürü genel kurul üyesi Kulüplerimize çok tesekkür ederim.