Gaziveren bölgesindeki kirlilik giderildi

Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığına bağlı Çevre Koruma Dairesi, bir basın yayın organının sosyal medyada paylaştığı görüntüler üzerine Gaziveren bölgesinde görülen ilaç kutularını toplattı.

Gaziveren deniz sahili bölgesinde zirai ilaç şişe ve kutuların bulunduğu bölgede inceleme yapan Çevre Koruma Dairesi Lefke birimi personeli, ilgili şirkete ulaşarak ilaçların toplatılmasını sağladı.

İlgili şirket ise böyle bir kirliliği kendilerinin yaratmadığını iddia ederek, sürecin sonuçlanmasını beklemeden şirket personelini göndererek bölgedeki ilaç atıklarının toplatılmasına katkıda bulundular.

Ülkemizde çevre kirliliği yaratan kişileri ALO 123 çevre ihbar hattına bildirerek gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakabiliriz.