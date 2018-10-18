Gaziveren Direnişi’nin simgesi Nevcihan Oluşum hayatını kaybetti

Gaziveren Direnişi’nin simge fotoğrafı ve o fotoğrafta yeralan kadın; Nevcihan Oluşum bugün hayatını kaybetti.

Nevcihan Oluşum, 1964’te Gaziveren Direnişi sırasında eşi Hüseyin Niyazi Hasan’ın ölüm haberini alıyor ve bu an yaşanan o zor günleri hatırlatan simge fotoğraflar arasında yerini alıyor.

Dünyaca ünlü İngiliz savaş muhabiri ve fotoğrafçısı Don McCullin’in çektiği fotoğrafta Kıbrıs’ta Rum güçleri tarafından 1964’te eşi öldürülen Kıbrıslı Türk kadın Nevcihan Oluşum ile O’na elini uzatan oğlu Kubilay Oluşum ve ağlayan diğer yakınlarını yer alıyor.

Simge fotoğrafı anlatan “Bir Fotoğrafın Hüznü” belgeseli de 2015 yılında BRTK ile GAÜ Kıbrıs Araştırmaları Merkezi işbirliğinde hazırlanmıştı.

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Senatosu tarafından alınan kararla Nevcihan Oluşum 2016 yılında “KKTC’de yılın annesi” seçildi.

Zorlu mücadele yıllarını anlatan fotoğraf karesindeki isim Nevcihan Oluşum bugün öğle namazını müteakip kılanacak cenaze namazının ardından Gaziveren’de toprağa verilecek.

KAYNAK: BRT WEB