Gaziveren halkı Lefke İmar Planı’na karşı

Şehir Planlama Dairesi ve Lefke Belediyesi iş birliğinde hazırlanan “Lefke İmar Planı Tasarısı’na Gaziveren halkı itiraz etti.

Köy halkı, muhtar ve azaların imzaları ile yapılan itiraz dilekçesinde küçük bir alanın Turizm Bölgesi olarak ayrılmasına ve diğer sahil şeridinin zemin problemli olarak ayrılmasına tepki gösterildi.

Yapılan dilekçede “Türk malı arazilerimizin inşaat hakkı elinden alınması planlanmaktadır, tasarının iptal edilmesi gerekmektedir, aksi takdirde köy halkı olarak konuyu mahkemeye taşıyacağımızı bilginize sunarız” ifadeleri kullanıldı.

Köy halkının itirazları şöyle

Bu habere tepkiniz:



27/12/2021 13:18