Gaziveren ve Çamlıköy şehitleri anıldı

Gaziveren ve Çamlıköy Direnişi’nin 59’uncu yıl dönümü ve direnişlerde şehit düşenler için iki ayrı tören düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar törenlerde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türkü’nün Rum saldırıları karşısında Gaziveren ve Çamlıköy’de de direndiğini, bağımsızlık, özgürlük ve egemenlik için şehitler verdiğini vurgulayarak, “Şehitlerimizi hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız. 59 yıldır buradayız, 59 yıl sonra da burada olmaya devam edeceğiz” dedi.

Gün nedeniyle ilk tören, Gaziveren Şehitler Anıtı Önü’nde, ikinci tören ise Çamlıköy Şehit Emin İzzet Büstü önünde yapıldı.

Törenler, protokol sırasına göre çelenklerin sunulmasıyla başladı. Ardından saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Şiirlerin okunmasıyla devam eden törenlerde, günün anlam ve önemini belirten konuşma Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından yapıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, deprem felaketinin ülkeye ve anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ne büyük acılar yaşattığını kaydederek, depremde hayatını kaybedenlere rahmet ve Türk halkına da bir kez daha başsağlığı diledi.

Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda çok acılar çekip zor süreçlerden geçtiğine dikkat çeken Tatar, bu zor günlerde birlik ve beraberlik içinde direnişler gösterildiğini ve bu süreçte anavatan Türkiye’nin her zaman Kıbrıs Türkü’nün yanında olduğunu söyledi.

“1960 yılında Kıbrıs Türklerinin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurucu ortağı olduğunu” anımsatan Tatar, “Rumların ve o zamanın Cumhurbaşkanı Makarios’un bu anlaşmayı Enosis’e sıçrama tahtası olarak gördüklerini ve soykırımlar yaptıklarını” anlattı.

Tatar, Kıbrıs Türkü’nün Rum saldırıları karşısında Gaziveren ve Çamlıköy’de de direndiğinin, bağımsızlık, özgürlük ve egemenlik için şehitler verdiğinin altını çizerek, “Şehitlerimizi hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız. 59 yıldır buradayız, 59 yıl sonra da burada olmaya devam edeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, konuşmasına şöyle devam etti:

“Kıbrıs’ta haksızlıklarla karşı karşıyayız. Avrupa Birliği oyunları ile Kıbrıslı Rumların çeşitli farklı uluslararası platformlarda, Kıbrıs’ta federal temelde bir anlaşmadan söz edilmektedir. Onların federal temelde bir anlaşmadan anladıkları bizleri ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’nin içine çekmek, zaman içinde anavatandan koparıp azınlığa düşürmektir.”

“Biz bu oyunları çok gördük”

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü kabul görmeden müzakere masasına asla geri dönülmeyeceğini vurgulayarak, “Biz bu oyunları çok gördük, oynanan oyunlarla bizleri pes ettirip, Rumlara tabi etmek istiyorlar. Biz onlara tabi olamayız. Çünkü şehitlerimiz bağımsızlık, hürriyet ve bizlerin onurlu yaşamı için canlarını vermiştir” dedi.

“Anavatan Türkiye’nin garantörlüğü ve Türk askerinin varlığı bizim kırmızıçizgimizdir”

Kıbrıs Türkü’nün Türk milletinin kopmaz bir parçası olarak Doğu Akdeniz’de bir Türk devleti olarak onuruyla yaşamaya devam edeceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “1974 öncesine gitmeyi asla kabul etmeyeceğiz. Anavatan Türkiye’nin garantörlüğü ve Türk askerinin varlığı bizim kırmızıçizgimizdir, bizler için vazgeçilmezdir” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkına hala zulüm niteliğinde ambargolar ve izolasyanlar uygulandığını ve bu halkın direnişinin yıkılması, Güney’e tabi olması için her türlü entrikaların oynandığını belirterek, Kıbrıs Türk halkının direnişe devam edeceğini ve bir anlaşma olacaksa bu anlaşmada egemen devletiyle yer alabileceğini söyledi.

Törenler, şehitler için dua okunmasıyla sona erdi.

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19/03/2023 13:51