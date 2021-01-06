Gaziveren ve Cengizköy'de elektrik kesintisi yapılacak

ads
06/01/2021

ads
Gaziveren ve Cengizköy'de elektrik kesintisi yapılacak

Gaziveren Afrodit Sahil Sitesi, Livadya Restorant ve Gaziveren Çiftlik Evi bölgesinde yarın 4 saat, Aşağı Cengizköy Birinci Etap Sosyal Konut Bölgesi’ne 5 saat elektrik kesintisi yapılacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (Kıb-Tek) yapılan açıklamada, yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle saat 09.00 ile 13.00 saatleri arasında Gaziveren Afrodit Sahil Sitesi, Livadya Restorant ve Gaziveren Çiftlik Evi bölgesine elektrik verilemeyeceği bildirildi.

Öte yandan orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yarın Aşağı Cengizköy Birinci Etap Sosyal Konut Bölgesi’ne 5 saat elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) tarafından yapılan açıklamaya göre, kesinti 10:00 ile 15:00 saatleri arasında olacak.

06/01/2021 15:53
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: Gaziveren, cengizköy
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.