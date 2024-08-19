Gaziveren’de 2. Güz Kültür Sanat Festivali yapılıyor

Gaziveren’de, 30 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde 2. Güz Sanat Festivali yapılıyor.

Lefke Belediyesi ve sponsorların desteğiyle, Gaziverenliler Derneği (GA-DER) ve Gaziveren Muhtarlığı tarafından düzenlenen 3 günlük Kültür Sanat Festivali’nde dans gösterileri, konserler, tavla turnuvası ve tombala gibi etkinlikler yer alacak.

Organizasyondan verilen bilgiye göre, 30 Ağustos Cuma günü saat 19.00’da kortej ile başlayacak Festival’in programı şu şekilde olacak:

“30 Ağustos Cuma: Halk dansları gösterileri, Tavla turnuvası kura çekimi – 1. Tur (16.30), Mehmet Eraslan Konseri, Bir Seyyahın Gaziveren Anıları, Koray Ardost Konseri.

31 Ağustos Cumartesi: Halk dansları gösterileri, LAÜ Dans Ekibi, Sergen Dans Akademi, Öztoprak Dans Stüdyo gösterileri, İpek Amber ve SOS Konseri.

1 Eylül Pazar: Kafkas halk dansları gösterisi, tombala, plaket ve onur belgesi takdimi, tavla turnuvası finali, Grup Otantik Konseri.”