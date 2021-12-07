Gaziveren'de elektrik direğine yıldırım düştü. Çıkan yangın sonucu bölge elektriksiz kaldı.

Kıbtek'ten konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

7 Aralık 2021 Salı günü meydana gelen yangın nedeniye önlem amaçlı saat 22:26’dan itibaren; Güneşköy, Aydınköy, Aydınköy’ün kuzeyi, Aydınköy-Gaziveren Yolu, Gaziveren, Gaziveren Su Motorları, Gaziveren Futbol Sahası bölgesi ve Doğancı Kavşağı, Mümtaz Rest., Gaziveren Tepe Mah., Afrodit Sitesi, Seagirt Sitesi, Livadya Rest., Çiftlikevi Rest., Gaziveren’in bir kısmı ve bölgedeki tesis ve su motorlarına elektrik verilemiyor.

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07/12/2021 22:39