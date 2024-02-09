Gaziveren'de feci iş kazası!
09/02/2024
Gaziveren’de bir inşatta çalışan 37 yaşındaki Bangladeşli MD Ali Hossain Sohag adlı işçi, sekizinci kattan atılan tahta paletin başına çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün sabah saat 08.00 sıralarında meydana gelen iş kazasında, Sohag, inşaat alanı içerisinde yürüdüğü sırada sekizinci kattan atılan tahta paletin başına çarpması sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi. Olayla ilgili polisin soruşturması sürüyor.