Gaziveren'de korkutan kaza: araç yayaya çarptı…
16/07/2022
Bugün saat 08.30 sıralarında, Gaziveren'de, Afrodit Otel yolu üzerinde, Lefke'de sakin Malvin Tambara (E-26) yönetimindeki GJ 103 plakalı araç ile kuzeybatı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizlik sonucu Gaziveren'de sakin Vıatcheslav Bushlanova(E-76)'ya çarptı.
Kaza sonucu sürücü Malvin Tambara tutuklanırken, ağır şekilde yaralanan yaya Vıatcheslav Bushlanova Yakın Doğu Üniversitesi’nde yapılan tedavisinin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.
Polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor…