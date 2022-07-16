Gaziveren'de korkutan kaza: araç yayaya çarptı…

ads ads ads
16/07/2022

ads
ads
Gaziveren'de korkutan kaza: araç yayaya çarptı…

Bugün saat 08.30 sıralarında, Gaziveren'de, Afrodit Otel yolu üzerinde, Lefke'de sakin Malvin Tambara (E-26) yönetimindeki GJ 103 plakalı  araç ile kuzeybatı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizlik sonucu Gaziveren'de sakin Vıatcheslav Bushlanova(E-76)'ya  çarptı.

Kaza sonucu sürücü Malvin Tambara tutuklanırken, ağır şekilde yaralanan yaya Vıatcheslav Bushlanova Yakın Doğu Üniversitesi’nde yapılan tedavisinin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor…

16/07/2022 18:10
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Gaziveren’de korkutan kaza: araç yayaya çarptı…
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.