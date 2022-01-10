Gaziveren'de yangın
Gaziveren’de Musa Oksu’ya ait ambarda kısa devre yapan jeneratör yandı.
10/01/2022
Gaziveren’de Musa Oksu’ya ait ambarda kısa devre yapan jeneratör yandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Gaziveren’de, dün 18.30’da Musa Oksu'ya ait ikametgâhın avlusundaki ambarda çalışır vaziyetteki jeneratörün kısa devre yapması sonucu çıkan yangın neticesinde jeneratör ve muhtelif ev eşyaların tamamen yanarak zarar gördüğü kaydedildi.
Yangınla ilgili polis soruşturması sürüyor.