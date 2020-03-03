Gaziveren'de yarın elektrik kesintisi olacak

04 Mart 2020 Çarşamba günü, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak direk değişim çalışması nedeniyle saat 09:00 ile yaklaşık 12:00 saatleri arasında; Gaziveren Anaokulu, Gaziveren Spor Kulübü,Gaziveren Kahveler bölgesi ve Big Orange Garden Center civarına elektrik verilemeyecektir. Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılmasını önemle duyurur,

Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri alması istendi

03/03/2020 17:26