Gazprom: Avrupa, yaz döneminde depoladığı gazı tüketti

Rus gaz devi Gazprom’un Telegram’daki açıklamasında Avrupa’nın yaz aylarında pompalanan gazın tamamını tükettiği, yeraltı depolarındaki doluluk oranının yüzde 29.5 seviyesinde olduğu belirtildi.

Açıklamada, “Almanya’daki yeraltı depolama tesisleri şimdiden yüzde 70.6, Fransa’dakier ise yüzde 77.1 oranında boşaldı” ifadeleri kullanıldı.

Gas Infrastructure Europe’un kaynak gösterildiği açıklamaya göre, 26 Şubat itibarıyla Avrupa’daki depolardaki aktif gaz hacmi geçen yılki seviyesinden yüzde 21.5 daha az. Gazın 47 milyar metreküpü çekildi, bu yaz aylarında pompalanan toplam gaz miktarı, diğer bir deyişle geçen yıl depolanan gazın tamamı.

Diğer yandan Avrupa’daki yeraltı depolama tesislerindeki gazın kullanımının genellikle mart sonu nisan ortasına kadar sürdüğü belirtildi. Bu nedenle depolardaki 2020 yılı ve önceki yıllarda stoklanan gazın kullanılacağı aktarıldı.

Bununla birlikte Ukrayna’daki depolama tesislerindeki doluluk da en düşük seviyelerinde. 26 Şubat itibarıyla doluluk oranı 10.3 milyar metreküpe düştü.

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28/02/2022 16:44