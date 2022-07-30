Gazprom, Letonya'ya doğal gaz sevkiyatını durdurdu

Rus enerji şirketi Gazprom, Letonya’ya doğal gaz sevkiyatını durdurduğunu bildirdi.

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30/07/2022

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Gazprom, Letonya'ya doğal gaz sevkiyatını durdurdu

Rus enerji şirketi Gazprom, Letonya’ya doğal gaz sevkiyatını durdurduğunu bildirdi.

Gazprom’dan yapılan yazılı açıklamada, doğal gaz sevkiyatıyla ilgili şartları yerine getirmedikleri gerekçesiyle Letonya’ya sevkiyatların durdurulduğu belirtildi.

Şirket, daha önce de rubleyle ödeme yapmadıkları gerekçesiyle Polonya, Bulgaristan, Danimarka, Finlandiya ve Hollanda'ya doğal gaz sevkiyatlarını durdurmuştu.

30/07/2022 12:24
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TAGS: Gazprom, Letonya, doğal gaz
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