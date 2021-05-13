Gazze bombardıman altında: Hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 87'ye yükseldi

Bayramda da durmayan İsrail saldırılarında 10 Mayıs'tan bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 87'ye, yaralı sayısı 530'a yükseldi

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında biri çocuk, biri kadın olmak üzere 4 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle şehit sayısı 87'ye çıktı.

İsrail ordusu Ramazan Bayramı'nda da Gazze Şeridi'ni vurmaya devam ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail saldırılarında biri çocuk, biri kadın olmak üzere 4 kişinin daha şehit olduğu aktarıldı. Buna göre Gazze Şeridi'nde 10 Mayıs'tan bu yana şehit olanların sayısı 87'ye yükseldi.

Bakanlığın açıklamasında saldırılarda yaşamını yitirenlerin 18'inin çocuk, 8'inin kadın olduğu, yaralı sayısının da 530'a ulaştığı ifade edildi.



Bakanlık, daha önce yaptığı açıklamada Gazze'deki şehit sayısını 83, yaralı sayısını da 487 olarak duyurmuştu.

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13/05/2021 21:08