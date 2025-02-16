Gazze hükümeti: Gazze Şeridi'ne konteyner evler ile ağır iş makinaları ulaşmadı

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail Sevabite, Gazze Şeridi'ne konteyner ev ve altyapıyı yeniden imar edecek ağır iş makinalarının giriş yapmadığını söyledi.

AA muhabirine açıklamada bulunan Sevabite, İsrail'in ateşkes anlaşması ve protokolü gereği sorumluluğunu yerine getirmediğini belirtti.

Arabulucuların işgal güçlerine imzalanan anlaşmalara uyması için İsrail'e baskı yapmaları konusunda ciddi bir sınamadan geçtiğini kaydeden Sevabite, "İsrail, Gazze'ye temel ihtiyaç malzemelerinin girişini geciktirmeye devam ediyor ve bu durum insani krizi daha da derinleştiriyor." dedi.

Sevabite açıklamasında "İsrail'in tahrip ettiği altyapının onarımı için ve gerekli ağır ekipmanlar ve ihtiyaç duyulan konteyner evlerin hiçbiri şimdiye kadar Gazze Şeridi'ne ulaşmadı." şeklinde konuştu.

İsrail resmi televizyon kanalı KAN, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, anlaşmada belirtilen şartlara rağmen Gazze Şeridi'ne konteyner evler ile ağır iş makinalarının girmesine izin vermediğini duyurdu.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail Sevabite, Gazze Şeridi'ne konteyner ev ve altyapıyı yeniden imar edecek ağır iş makinalarının giriş yapmadığını söyledi.

AA muhabirine açıklamada bulunan Sevabite, İsrail'in ateşkes anlaşması ve protokolü gereği sorumluluğunu yerine getirmediğini belirtti.

Arabulucuların işgal güçlerine imzalanan anlaşmalara uyması için İsrail'e baskı yapmaları konusunda ciddi bir sınamadan geçtiğini kaydeden Sevabite, "İsrail, Gazze'ye temel ihtiyaç malzemelerinin girişini geciktirmeye devam ediyor ve bu durum insani krizi daha da derinleştiriyor." dedi.

Sevabite açıklamasında "İsrail'in tahrip ettiği altyapının onarımı için ve gerekli ağır ekipmanlar ve ihtiyaç duyulan konteyner evlerin hiçbiri şimdiye kadar Gazze Şeridi'ne ulaşmadı." şeklinde konuştu.

İsrail resmi televizyon kanalı KAN, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, anlaşmada belirtilen şartlara rağmen Gazze Şeridi'ne konteyner evler ile ağır iş makinalarının girmesine izin vermediğini duyurdu.