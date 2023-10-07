Gazze Şeridi sınırındaki çatışmalarda 4 Filistinli öldü, 5'i yaralandı
Abluka altındaki Gazze Şeridi sınır bölgesinde, İsrail ordusu ile Filistinli gruplar arasında çıkan çatışmalarda 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 5'inin yaralandığı bildirildi.
07/10/2023
Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, Gazze Şeridi'nin sınır bölgesinde İsrail ordusu ile Filistinliler arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı belirtildi.
Çatışma bölgelerinden biri olan Gazze kentinin doğusunda 2 Filistinlinin yaşamını yitirdiği aktarılan haberde, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde de 2 gencin öldüğü ve 5 kişinin yaralandığı ifade edildi.
Yaralıların Deyr el-Beleh kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne kaldırıldığı bilgisine yer verildi.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, bu sabah İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" operasyonu başlattıklarını ve ilk aşamada 5 bin roket ve havan fırlattıklarını duyurmuştu.
İsrail ordusu da sabah saatlerinden itibaren Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını açıklamıştı.
İsrail medyası, Gazze'den düzenlenen roket saldırıları sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 100'ü aşkın kişinin yaralandığını aktarmıştı.