Gazze Şeridi'nde elektrik tamamen kesildi

İsrail ablukasındaki Gazze Şeridi'nde tek elektrik santralinin yakıt yetersizliği nedeniyle hizmet dışı kalmasıyla bölgenin elektriği tümden kesildi. Abluka altındaki şehirde elektrik, su ve gaz yok.

ads ads ads ads
11/10/2023

ads
Gazze Şeridi'nde elektrik tamamen kesildi

İsrail ablukasındaki Gazze Şeridi'nde tek elektrik santralinin yakıt yetersizliği nedeniyle hizmet dışı kalmasıyla 2 milyonu aşkın nüfuslu bölgenin elektriği tümden kesildi.

Abluka altındaki şehirde elektrik, su ve gaz yok.

Gazze’de yaşayan siviller bölgede sıkışmış durumda.

İsrail Enerji Bakanı Yisrael Katz, İsrail'den Gazze Şeridi'ne giden su borularındaki su akışının durdurulduğunu söylemişti.

Katz, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İsrail'in Gazze Şeridi'ne sağladığı elektriğin kesilmesini öngören talimatı imzaladığını duyurmuştu.

Katz, diğer bir paylaşımında da "İsrail'den Gazze'ye su akışının derhal kesilmesini emrettim. Elektrik ve yakıt dün kesildi. Daha önce olanlar, artık olmayacak” ifadesini kullanmıştı.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da Gazze Şeridi'ne tam abluka uygulayacaklarını ve bölgeye elektrik, yiyecek ve yakıt sağlanmayacağını söylemişti.

11/10/2023 17:48
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Gazze Şeridi’nde elektrik tamamen kesildi
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.