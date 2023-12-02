Gazze Şeridi'ne 100 tırlık yardım konvoyu giriş yaptı

İsrail ile Hamas arasındaki insani ara anlaşmasının sona ermesinin ardından Refah Sınır Kapısı’ndan Gazze Şeridi’ne ilk yardım konvoyu giriş yaparken, konvoyda 100 tır bulunuyor.

BÖLGEYE YİYECEK, YARDIM MALLEZEMELERİ VE TIBBİ MALZEME GÖNDERİLDİ

İsrail ile Hamas arasında sona eren insani aranın ardından İsrail ordusu Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına devam ediyor. Sivil yerleşim yerlerini hedef alan İsrail güçlerinin saldırılarında sivil kayıplar her geçen saat artıyor. Bölgedeki yiyecek, su, yakıt ve tıbbi malzeme eksikliği devam ederken, İsrail güçlerinin saldırılarının yeniden başlamasının ardından bölgeye ilk yardım tırları bugün giriş yaptı.

Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, Refah Sınır Kapısı’ndan 100 yardım tırının teslim alındığı belirtildi. Tırlarda yiyecek, su, yardım malzemeleri, tıbbi malzeme ve ilaçların bulunduğu aktarıldı.