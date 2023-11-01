Gazze Şeridi'ne saldırılarda son durum

Gazze Şeridi, havadan, karadan ve denizden saldırı altında.

İsrail ordusu, Gazze'de kara birliklerinin faaliyetlerini genişletti. Sahada yoğun çatışmalar sürerken İsrail, 9 askerinin öldüğünü duyurdu.

İsrail, Gazze'nin kuzeyindeki 13 hastanenin ise boşaltılmasını istedi.

Yaralılar Mısır'a nakledilecek

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi, "Hastanelerin boşaltılma emrini gerçekleştirmek ölüm fermanı olur" açıklaması yaptı.

Gazze'deki hastanelerde binlerce hasta ve yaklaşık 117 bin yerinden edilmiş kişinin kaldığına dikkat çekildi.

İsrail saldırıları sebebiyle ağır yaralanan Gazzelilerin bir kısmıysa Mısır'da tedavi edilecek.

Refah Sınır Kapısı Medya Direktörü Vail Ebu Muhsin, ağır yaralılardan 81'inin tedavi edilmek üzere Mısır’a nakledileceğini açıkladı.

İnternet yeniden kesildi

İsrail, Gazzelilerin dünyayla bağlantısını da engelliyor. Gazze Şeridi'nde iletişim ve internet hizmetleri yeniden kesildi.

Filistin Telekomünikasyon Şirketi Paltel, sabaha karşı iletişim ve internetin tamamen kesildiğini duyurdu.

İsrail ordusu ayrıca Lübnan'dan fırlatılan karadan havaya füzenin düşürüldüğünü belirtti.

İsrail savaş uçakları füzenin ateşlendiği yere saldırı düzenledi.

Hizbullah ise 120 İsrail askerini vurduklarını, 9 tankı imha ettiklerini ve bir insansız hava aracını düşürdüklerini duyurdu.