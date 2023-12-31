Gazze Spor Konseyi: Stadyumları işkence merkezlerine dönüştüren İsrail, yüzlerce sporcuyu öldürdü

İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana yüzlerce sporcuyu öldürdüğü, stadyumları "işkence ve infaz merkezlerine" dönüştürdüğü belirtildi.

Gazze Şeridi Spor Yüksek Konseyi tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Filistin spor camiası, siviller, kadın ve çocuklara karşı işlediği suçlardan ötürü hesaba çekilmesi çağrısı yapıldı.

​​​​​​​Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de yüzlerce sporcuyu öldürdüğü, onlarca kulüp ve stadyumu yıktığı ve bunların bir kısmını, Gazze kentindeki El-Yermuk Stadyumu'nda olduğu gibi Filistinlilerin toplandığı, işkence ve infaz edildiği merkezlere dönüştürdüğü ifade edildi.

İsrail'in Filistin spor camiasına karşı savaş suçu ve uluslararası insancıl hukuka aykırı suç hükmünde bariz ihlaller işlediği kaydedilen açıklamada, uluslararası camia ve spor federasyonları ile özgür dünyanın tüm ülkelerine, Gazze halkına yönelik soykırımın durdurulması için gerekli tedbirleri alma çağrısı yapıldı.

Sosyal medyada birkaç gün önce gündeme gelen bir videoda, İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi'ndeki bir stadyumda, aralarında çocuk ve yaşlıların da olduğu Filistinlileri yarı çıplak soyarak teşhir ettiği ortaya çıkmıştı.