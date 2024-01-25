Gazze'de 1,5 milyon kişi kirli su ile bulaşan hastalıklara yakalanıyor

Filistin Çevre Kalite Kurumundan yapılan açıklamaya göre, 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde, 1,5 milyondan fazla kişi suyla bulaşan hastalıklara yakalandı.

Açıklamada, "İsrail işgalinin saldırıları neticesinde meydana gelen içme suyu eksikliği ve tüm deniz suyu arıtma tesislerinin kapatılması, Gazze Şeridi halkının yüzde 66'sının kolera, kronik ishal ve bağırsak hastalıkları gibi kirli su ile yayılan hastalıklara maruz kalmasına neden oldu." ifadeleri kullanıldı.

İsrail güçlerinin Gazze'deki kanalizasyon şebekelerini bombaladığı vurgulanan açıklamaya göre bu, çevre ve sağlık felaketine yol açacak.

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de 50 bin ağacın söküldüğü, binlerce dönümlük tarım arazisi ile fidanlık ve bahçenin tahrip edildiği ve bu durumun, çölleşmenin artmasına, biyoçeşitliliğin azalmasına ve toprak kalitesinin düşmesine neden olduğu aktarıldı.

Açıklama şöyle devam etti:

"İsrail saldırganlığı yalnızca insani bir felakete yol açmıyor, aynı zamanda katı ve tıbbi atıkların birikmesi, karbon emisyonu üretiminin artması sebebiyle çevreyi de yok ediyor.

Uluslararası toplum, İsrail saldırıları nedeniyle ortaya çıkan ciddi çevresel sorunlara acil müdahale etmeli, çevrenin korunması ve çevresel hasarın giderilmesi için acil adımlar atmalı."

İsrail’in, yıllarca abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023'te saldırılarını başlatmasının ardından elektrik ve su tedariki ile yardım ve yakıt girişini kesmesi nedeniyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı Gazze'de halk insani felaket yaşıyor.

Saldırılardan kurtulanlar, gıda eksikliği, barınma merkezlerindeki ciddi kalabalık ile su ve temizlik malzemesi eksikliği nedeniyle ortaya çıkan hijyen sıkıntısı ve bunun tetiklediği hastalıklarla da mücadele ediyor.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 7 bin 500’ü kadın olmak üzere 25 bin 490 Filistinli öldürüldü, 63 bin 354 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 219’u karadan işgal sürecinde olmak üzere 556 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile işgalci Yahudilerin saldırılarında 373 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 30 Lübnanlı sivil ve 167 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.