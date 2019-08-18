Gazze'de 3 gencin cesedine ulaşıldı

Abluka altındaki Gazze Şeridi sınırı yakınlarında, İsrail askerleri tarafından şehit edilen 3 gencin cesetlerine ulaşıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi sınırı yakınlarında İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinli Mahmud el-Vilayide (24), Muhammed Ebu Namus (27) ve Muhammed et-Teramisi'nin (26) cesetlerine ulaşıldığı belirtildi.

İsrail ordusu, dün gece Gazze Şeridi sınırında silahlı oldukları iddia edilen Filistinliler görüldüğünü ve söz konusu kişilere ateş açtıklarını açıklamıştı.